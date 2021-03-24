Политолог Владимир Карасев в эфире Украина.ру объяснил, почему на Украине фактически проваливается вакцинация от COVID-19

Посмотрев видео, вы узнаете:

Как на Украине оказалась вакцина CoviShield и чего от нее ожидать?

Возможно ли ускорить поставки вакцины на Украину и стоит ли вообще украинцам ожидать "Pfizer"?

Украина не признает российскую вакцину. Существует ли еще какая-либо мотивация, кроме политической?

"Спутник V" будут поставлять на Украину через ЕС?

Сделано на Кубе: стоит ли ожидать на Украине вакцину из Латинской Америки?

Обнародованы результаты вскрытия первой украинки, умершей после вакцинации © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На первом этапе прививали медицинских работников "ковидных" больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19 жителей и персонал домов престарелых и военных на фронте.

На сегодняшний день Украина прививает вакциной индийского производства. Всего страна закупила 500 тыс. доз вакцины Covishield.

Однако на протяжении последних месяцев власти, и Владимир Зеленский в том числе, заявляли: украинцев будут колоть только проверенными и верифицированными в мире препаратами. Индийская вакцина к таковым не относится. Ее эффективность, как уверяют власти, 70%. В фонде Сороса же говорят только о 63%.