Посмотрев видео, вы узнаете:
- Как на Украине оказалась вакцина CoviShield и чего от нее ожидать?
- Возможно ли ускорить поставки вакцины на Украину и стоит ли вообще украинцам ожидать "Pfizer"?
- Украина не признает российскую вакцину. Существует ли еще какая-либо мотивация, кроме политической?
- "Спутник V" будут поставлять на Украину через ЕС?
- Сделано на Кубе: стоит ли ожидать на Украине вакцину из Латинской Америки?
Вакцинация против COVID-19 на Украине началась 24 февраля.
На первом этапе прививали медицинских работников "ковидных" больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19 жителей и персонал домов престарелых и военных на фронте.
На сегодняшний день Украина прививает вакциной индийского производства. Всего страна закупила 500 тыс. доз вакцины Covishield.
Однако на протяжении последних месяцев власти, и Владимир Зеленский в том числе, заявляли: украинцев будут колоть только проверенными и верифицированными в мире препаратами. Индийская вакцина к таковым не относится. Ее эффективность, как уверяют власти, 70%. В фонде Сороса же говорят только о 63%.