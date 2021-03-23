Политолог Александр Асафов в интервью Украина.ру объяснил, при каких условиях Россия должна вмешаться в конфликт в Донбассе

Посмотрев видео, вы узнаете:

почему Россия не может остаться в стороне;

в чем интересы США в Донбассе;

как военный конфликт в ЛДНР повлияет на положение Зеленского;

как разрешить конфликт в Донбассе в 2021 году.

Блицкриг Зеленского. Решится ли Украина наступать в Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.

В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.