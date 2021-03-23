Посмотрев видео, вы узнаете:
- почему Россия не может остаться в стороне;
- в чем интересы США в Донбассе;
- как военный конфликт в ЛДНР повлияет на положение Зеленского;
- как разрешить конфликт в Донбассе в 2021 году.
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек.
С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.
В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.