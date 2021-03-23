Посмотрев видео, вы узнаете:
- Каковы экономические перспективы ЛНР и ДНР
- Насколько сильно зависит экономика Народных Республик от Киева
- Выдержит ли угольная отрасль Луганска и Донецка конкуренцию с угольной отраслью России
- Какие отрасли стоит развивать в Донбассе
- Украина или Россия: с кем у ЛДНР теснее экономические связи
- Смогла ли экономика ЛДНР переориентироваться на российский рынок
- Как сделать Донбасс привлекательным для предпринимателей
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек.
С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы.
В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.