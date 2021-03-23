Политический социолог, один из составителей доктрины «Русский Донбасс» Сергей Баранов объяснил, чем может закончиться украинское наступление на Донбасс

— Готова ли Украина начать полномасштабную войну в Донбассе?

— Три возможных итога весеннего обострения в Донбассе.

— Чего хочет население Донбасса?

— При каких обстоятельствах Донбасс сможет войти в состав России?

— Война в Донбассе: при каких условиях страны НАТО вмешаются в конфликт?

— Донбасс или Украина: чей военный потенциал сильнее?

— Война в Донбассе: в рамках границ каких областей российская армия может остановиться?

Блицкриг Зеленского. Решится ли Украина наступать в Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

— Нужен ли России Юго-Восток Украины?

— Почему многие русскоговорящие на Украине не выступают против националистов?

— Могут ли русские и украинцы мирно сосуществовать на территории Украины?

Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.

В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.