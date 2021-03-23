— Готова ли Украина начать полномасштабную войну в Донбассе?
— Три возможных итога весеннего обострения в Донбассе.
— Чего хочет население Донбасса?
— При каких обстоятельствах Донбасс сможет войти в состав России?
— Война в Донбассе: при каких условиях страны НАТО вмешаются в конфликт?
— Донбасс или Украина: чей военный потенциал сильнее?
— Война в Донбассе: в рамках границ каких областей российская армия может остановиться?
- Почему в 2014 году не удалось создать Новороссию?
— Нужен ли России Юго-Восток Украины?
— Почему многие русскоговорящие на Украине не выступают против националистов?
— Могут ли русские и украинцы мирно сосуществовать на территории Украины?
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.