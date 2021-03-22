Социолог Евгений Копатько в эфире YouTube-канала Украина.ру 22 марта объяснил, допускают ли жители республик Донбасса вероятность возвращения в состав Украины

— 00:46​ Почему Донбасс не вернется в состав Украины?

— 03:30​ Что изменилось за 7 лет войны?

— 06:15​ О расколе украинского общества.

— 11:50​ Выгодна ли Владимиру Зеленскому война в Донбассе?

— 18:50​ Война в Донбассе и выборы в Госдуму.