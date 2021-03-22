— 00:46 Почему Донбасс не вернется в состав Украины?
— 03:30 Что изменилось за 7 лет войны?
— 06:15 О расколе украинского общества.
— 11:50 Выгодна ли Владимиру Зеленскому война в Донбассе?
— 18:50 Война в Донбассе и выборы в Госдуму.
— 00:46 Почему Донбасс не вернется в состав Украины?
— 03:30 Что изменилось за 7 лет войны?
— 06:15 О расколе украинского общества.
— 11:50 Выгодна ли Владимиру Зеленскому война в Донбассе?
— 18:50 Война в Донбассе и выборы в Госдуму.
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