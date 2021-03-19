В частности, Шпира обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины, в нарушении равноправия граждан страны, а также в распространении коммунистической и нацистской символики.
В СБУ отметили, что Шпир якобы ставил под сомнение субъектность Украины и призывал к её ликвидации.
В интервью Украина.ру он прокомментировал:
- обвинения в пропаганде коммунизма и нацизма;
- обвинения в разжигании межрелигиозной розни;
- обвинения в посягательстве на территориальную целостность в виде критики власти;
- информацию СБУ о поддержке им Путина, НКВД и Гитлера;
- спецоперацию в Киеве, Ивано-Франковске и штурм его дома.
Также Михаил Шпир рассказал о том, как собирается защищаться от произвола СБУ, и передал привет сотрудникам украинской спецслужбы.