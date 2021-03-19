В частности, Шпира обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины, в нарушении равноправия граждан страны, а также в распространении коммунистической и нацистской символики.

В СБУ отметили, что Шпир якобы ставил под сомнение субъектность Украины и призывал к её ликвидации.

«Правосеки*» в рядах СБУ, или об одном малоизвестном добробате
«Правосеки*» в рядах СБУ, или об одном малоизвестном добробате
© УНИАН
В интервью Украина.ру он прокомментировал:

 

  • обвинения в пропаганде коммунизма и нацизма;
  • обвинения в​ разжигании межрелигиозной розни;
  • обвинения в посягательстве на территориальную целостность в виде критики власти;
  • информацию СБУ о поддержке им Путина, НКВД и Гитлера;
  • спецоперацию в Киеве, Ивано-Франковске и штурм его дома.

 

Также Михаил Шпир рассказал о том, как собирается защищаться от произвола СБУ, и передал привет сотрудникам украинской спецслужбы.