Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила украинского политтехнолога Михаила Шпира в тягчайших преступлениях. В студии Украина.ру он ответил на эти обвинения

В частности, Шпира обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины, в нарушении равноправия граждан страны, а также в распространении коммунистической и нацистской символики.

В СБУ отметили, что Шпир якобы ставил под сомнение субъектность Украины и призывал к её ликвидации.

«Правосеки*» в рядах СБУ, или об одном малоизвестном добробате © УНИАН

обвинения в пропаганде коммунизма и нацизма;

обвинения в​ разжигании межрелигиозной розни;

обвинения в посягательстве на территориальную целостность в виде критики власти;

информацию СБУ о поддержке им Путина, НКВД и Гитлера;

спецоперацию в Киеве, Ивано-Франковске и штурм его дома.

Также Михаил Шпир рассказал о том, как собирается защищаться от произвола СБУ, и передал привет сотрудникам украинской спецслужбы.