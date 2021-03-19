В 56-м выпуске спецпроекта "Крым. Отечество. Навсегда" автор и ведущий проекта Мокей Русинов развеял очередную порцию фейков от украинских СМИ

— В посольстве США заверили, что Байден обязательно позвонит Зеленскому;

— РФ может готовиться к вторжению на Украину из-за отсутствия воды в Крыму; Вода, банки и застройка: какие проблемы испытывает Крым © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

— В Крыму стартовали масштабные учения десантников;

— Кулеба озвучил главную цель «Крымской платформы».

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. Украина продолжает считать Крым своей временно оккупированной территорией. Саммит «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, планируется провести 23 августа, накануне Дня независимости Украины.

После воссоединения Крыма с РФ Украина перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде.