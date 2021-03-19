— В посольстве США заверили, что Байден обязательно позвонит Зеленскому;
— РФ может готовиться к вторжению на Украину из-за отсутствия воды в Крыму;
— В Крыму стартовали масштабные учения десантников;
— Кулеба озвучил главную цель «Крымской платформы».
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. Украина продолжает считать Крым своей временно оккупированной территорией. Саммит «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, планируется провести 23 августа, накануне Дня независимости Украины.
После воссоединения Крыма с РФ Украина перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде.