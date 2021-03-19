В новом выпуске программы «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко рассказал, как отсутствие международного признания и санкции влияют на развитие Крыма

— Как присоединение Крыма повлияло на российское общество? И какое значение имеет полуостров для России?

— Какие проблемы Крыма России пока не удалось решить для успешного социально-экономического развития региона?

— Как отсутствие международного признания и санкции влияют на развитие Крыма?

— Стратегическое значение Крыма.

— Война санкций: почему Запад не разорвал отношения с Россией после присоединения Крыма к РФ?

— Зачем на Украине вспомнили о Харьковских соглашениях с Россией?

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России. Крым российский. Что дал полуостров России

17 марта Верховный Совет Крыма на основании результатов референдума принял постановление о независимости от Украины. Парламент также обратился с предложением о принятии Крыма в состав Российской Федерации в качестве субъекта.

18 марта президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.