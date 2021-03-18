На грани слабоумия. Белый дом скрывает Байдена и готовит нового президента США
На грани слабоумия. Белый дом скрывает Байдена и готовит нового президента США
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
Президент США Джо Байден ранее назвал своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей» и заявил, что он «ответит» за «вмешательство в американские выборы».

Рар объяснил, к каким последствиям на международной арене, в частности в Европе, это может привести в ближайшей перспективе.