Немецкий политолог Александр Рар рассказал в эфире Украина.ру о том, что может скрываться за оскорблениями американского президента Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина
Президент США Джо Байден ранее назвал своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей» и заявил, что он «ответит» за «вмешательство в американские выборы».
Рар объяснил, к каким последствиям на международной арене, в частности в Европе, это может привести в ближайшей перспективе.
Украина.ру на Youtube
Страна беднеет, олигархи богатеют: в чём секрет «украинского экономического чуда»