Немецкий политолог Александр Рар рассказал в эфире Украина.ру о том, что может скрываться за оскорблениями американского президента Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина

На грани слабоумия. Белый дом скрывает Байдена и готовит нового президента США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк США Джо Байден ранее назвал своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей» и заявил, что он «ответит» за «вмешательство в американские выборы».

Рар объяснил, к каким последствиям на международной арене, в частности в Европе, это может привести в ближайшей перспективе.