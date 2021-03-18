Президент США Джо Байден ранее назвал своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей» и заявил, что он «ответит» за «вмешательство в американские выборы».
Посмотрев видео, вы узнаете:
- для чего Байден позволил себе сделать ряд резких и агрессивных заявлений;
- может ли агрессивная риторика президента США спровоцировать Украину начать полномасштабную войну в Донбассе;
- почему у Порошенко и его сторонников заявление Байдена вызвало заметный энтузиазм;
- какими будут последствия конфликта США и России для Украины;
- попытается ли команда Байдена сместить Зеленского с президентского кресла;
- выдержат ли украинские олигархи давление США.