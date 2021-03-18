Журналист Владимир Скачко в эфире Украина.ру объяснил, чем для Украины может обернуться конфликт между США и Россией

Президент США Джо Байден ранее назвал своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей» и заявил, что он «ответит» за «вмешательство в американские выборы». На грани слабоумия. Белый дом скрывает Байдена и готовит нового президента США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк для чего Байден позволил себе сделать ряд резких и агрессивных заявлений;

может ли агрессивная риторика президента США спровоцировать Украину начать полномасштабную войну в Донбассе;

почему у Порошенко и его сторонников заявление Байдена вызвало заметный энтузиазм;

какими будут последствия конфликта США и России для Украины;

попытается ли команда Байдена сместить Зеленского с президентского кресла;

выдержат ли украинские олигархи давление США.