Политолог Дмитрий Абзалов в эфире Украина.ру рассказал, к каким последствиям может привести обострение дипломатических отношений между США и Россией

Посмотрев видео, вы узнаете:

что ждет дипломатические отношения РФ и США после угроз Байдена;

какова вероятность полного разрыва дипотношений с США из-за высказываний Байдена;

возможна ли новая холодная война после заявлений Байдена;

почему перспективы Донбасса при Байдене неутешительные.

На грани слабоумия. Белый дом скрывает Байдена и готовит нового президента США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Джо Байден в интервью телеканалу АВС объявил, что Владимир Путин «заплатит» за «вмешательство» в американские выборы.

На просьбу представителя СМИ уточнить, считает ли он российского лидера «убийцей», американский президент ответил утвердительно.

После этого МИД РФ вызвал посла России в США Анатолия Антонова для консультаций.

В ведомстве отметили, что диалог Москвы и Вашингтона находится в тупике, и главное в ходе консультаций — найти способы выбраться из него и не допустить необратимой деградации отношений между странами.