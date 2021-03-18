Посмотрев видео, вы узнаете:
- что ждет дипломатические отношения РФ и США после угроз Байдена;
- какова вероятность полного разрыва дипотношений с США из-за высказываний Байдена;
- возможна ли новая холодная война после заявлений Байдена;
- почему перспективы Донбасса при Байдене неутешительные.
Ранее Джо Байден в интервью телеканалу АВС объявил, что Владимир Путин «заплатит» за «вмешательство» в американские выборы.
На просьбу представителя СМИ уточнить, считает ли он российского лидера «убийцей», американский президент ответил утвердительно.
После этого МИД РФ вызвал посла России в США Анатолия Антонова для консультаций.
В ведомстве отметили, что диалог Москвы и Вашингтона находится в тупике, и главное в ходе консультаций — найти способы выбраться из него и не допустить необратимой деградации отношений между странами.