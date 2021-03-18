Посмотрев видео, вы узнаете:

 

  • что ждет дипломатические отношения РФ и США после угроз Байдена;
  • какова вероятность полного разрыва дипотношений с США из-за высказываний Байдена;
  • возможна ли новая холодная война после заявлений Байдена;
  • почему перспективы Донбасса при Байдене неутешительные.

 

На грани слабоумия. Белый дом скрывает Байдена и готовит нового президента США
На грани слабоумия. Белый дом скрывает Байдена и готовит нового президента США
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
Ранее Джо Байден в интервью телеканалу АВС объявил, что Владимир Путин «заплатит» за «вмешательство» в американские выборы.

На просьбу представителя СМИ уточнить, считает ли он российского лидера «убийцей», американский президент ответил утвердительно.

После этого МИД РФ вызвал посла России в США Анатолия Антонова для консультаций.

В ведомстве отметили, что диалог Москвы и Вашингтона находится в тупике, и главное в ходе консультаций — найти способы выбраться из него и не допустить необратимой деградации отношений между странами.  