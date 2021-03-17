Депутат IV-VII созывов Верховной Рады Украины Олег Царев рассказал, что изменилось в Крыму за семь лет в составе РФ

Джаралла: большинство крымчан понимают, что украинские политики — враги Крыма © скриншот видео Украина.ру 02:20​ — как решить проблему водоснабжения Крыма;

• 09:40​ — как бороться с «украинским бюрократизмом» на полуострове;

• 14:05​ — о качестве крымского сервиса;

• 20:25​ — к чему готовятся в Крыму, стягивая военную технику на север региона;

• 21:05​ — чем занимаются украинские диверсионные группы?

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.