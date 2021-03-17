• 02:20 — как решить проблему водоснабжения Крыма;
• 09:40 — как бороться с «украинским бюрократизмом» на полуострове;
• 14:05 — о качестве крымского сервиса;
• 20:25 — к чему готовятся в Крыму, стягивая военную технику на север региона;
• 21:05 — чем занимаются украинские диверсионные группы?
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.