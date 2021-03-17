Возможен ли в европейских странах приход к власти евроскептиков? К чему это может привести? В каких странах Европы отношение евроскептиков к России наиболее положительное, а в каких — наоборот? Почему представители ислама плохо поддаются ассимиляции в Европе?

Обо всем этом в нашем интервью.