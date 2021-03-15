— 00:50 Что было сделано для развития Крыма и какие проблемы пока не решены?
— 07:10 Как Россия планирует решить проблему водоснабжения Крыма?
— 11:05 Как региональные и местные органы власти расходуют выделенные деньги из федерального бюджета?
— 14:53 Насколько велико влияние украинских СМИ на жителей Крыма? Интересуются ли крымчане украинской политикой?
— 17:55 Насколько лояльны к России бывшие украинские чиновники, которые сейчас работают в Крыму?
— 21:06 Для каких целей Украина хочет провести саммит "Крымской платформы"?
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.
17 марта Верховный совет Крыма на основании результатов референдума принял постановление о независимости от Украины. Парламент также обратился с предложением о принятии Крыма в состав Российской Федерации в качестве субъекта. 18 марта президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.