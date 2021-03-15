Политический эксперт Владимир Джаралла рассказал, что получил Крым от присоединения к России и как за 7 лет изменились основные социально-экономические показатели региона

— 00:50​ Что было сделано для развития Крыма и какие проблемы пока не решены?

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16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.

17 марта Верховный совет Крыма на основании результатов референдума принял постановление о независимости от Украины. Парламент также обратился с предложением о принятии Крыма в состав Российской Федерации в качестве субъекта. 18 марта президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.