00:26 Почему прогнозы Дмитрия Болкунца об уходе Александра Лукашенко весной 2021 года не сбылись.
04:02 Политическая реформа: станут ли новые политические силы конкурентами монопольной власти Лукашенко.
10:06 День Конституции РБ: стоит ли вносить изменения в уже существующий основной закон.
17:50 Так ли страшны украинские санкции для Лукашенко.
21:30 Санкции Запада: почему не действуют на официальный Минск.
27:20 Что делают 100 российских десантников в Витебске.
33:25 Лукашенко выбирает песню на "Евровидение": почему конкурсу уделяют столько внимания власти РБ.