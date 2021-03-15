В эфире Украина.ру политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал актуальные события политической повестки Белоруссии

00:26​ Почему прогнозы Дмитрия Болкунца об уходе Александра Лукашенко весной 2021 года не сбылись.

04:02​ Политическая реформа: станут ли новые политические силы конкурентами монопольной власти Лукашенко.

10:06​ День Конституции РБ: стоит ли вносить изменения в уже существующий основной закон.

17:50​ Так ли страшны украинские санкции для Лукашенко. «Воевать будем отсюда». Секретный указ Лукашенко об участии армии в противостоянии протестам © president.gov.by

21:30​ Санкции Запада: почему не действуют на официальный Минск.

27:20​ Что делают 100 российских десантников в Витебске.

33:25​ Лукашенко выбирает песню на "Евровидение": почему конкурсу уделяют столько внимания власти РБ.