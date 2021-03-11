Политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин рассказал, зачем президент Украины Владимир Зеленский пытается запретить Партию Шария и убрать народного депутата Виктора Медведчука из украинской политики

Супероружие Зеленского. Как СНБО зачищает оппозицию Украины © пресс-служба президента Украины

Ранее пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ) сообщил, что украинские правоохранители выявили нарушения при перерегистрации Партии Шария, которые заключаются в предоставлении недостоверных данных. Возбуждено дело.

• 00:50​ — какими методами Зеленский борется против оппозиции;

• 04:15​ — запретят ли на Украине Партию Шария и «Оппозиционную платформу — За жизнь»;

• 07:00​ — как украинская власть пытается исключить Медведчука из украинской политики;

• 09:40​ — какими могут быть последствия диктатуры Зеленского;

• 11:00​ — против кого из украинских олигархов Совет нацбезопасности и обороны Украины введет санкции;

• 14:20​ — зачем США решили бороться против украинского олигархата;

• 20:15​ — пророчество журналиста Дмитрия Гордона: что ждет Украину 15 марта?