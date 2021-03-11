Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Министерства юстиции Украины, в котором ведомство просит запретить деятельность Партии Шария.
Ранее пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ) сообщил, что украинские правоохранители выявили нарушения при перерегистрации Партии Шария, которые заключаются в предоставлении недостоверных данных. Возбуждено дело.
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