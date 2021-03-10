Обострение в Донбассе: ДНР обвиняет Киев в теракте
Обострение в Донбассе: ДНР обвиняет Киев в теракте
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
Посмотрев видео, вы узнаете:

  • Планирует ли Украина в скором времени возобновить боевые действия в Донбассе?
  • Может ли возобновление боевых действий в Донбассе совпасть с парламентскими выборами в России?
  • Как Запад и США может использовать ситуацию в Донбассе и на Украине против России?
  • Готов ли Зеленский начать полномасштабную войну в Донбассе?
  • Ущемление русского языка и прав русскоязычных на Украине;
  • Украинский законопроект о коллаборантах;
  • Как Россия может бороться с русофобией на Украине?
  • Нужны ли российские миротворцы в Донбассе? 
  • Как остановить войну в Донбассе?
  • Хочет ли население Украины мира в Донбассе?