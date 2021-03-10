Писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия - За Правду» Николай Стариков в студии Украина.ру объяснил, кому выгодно обострение в Донбассе и будет ли на территории ЛДНР полномасштабная война

Обострение в Донбассе: ДНР обвиняет Киев в теракте © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Планирует ли Украина в скором времени возобновить боевые действия в Донбассе?

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