Посетивший на днях столицу ДНР социолог Евгений Копатько рассказал об ожиданиях жителей республики относительно развития ситуации в Донбассе

«Я только недавно из Донецка приехал. Режим тишины, о котором долго говорили на Украине, нарушен, и потому в регионе очень высокий уровень тревожности, ожидания эскалации конфликта», — отметил эксперт.

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Так, район «Вольво-центра» на северной окраине Донецка около 17:00 7 марта оказался под минометным обстрелом со стороны украинских военных. Огонь велся со стороны населенного пункта Пески, выпущена дюжина мин из тяжелого 120-мм миномета.

Кроме того, в 17:30 того же дня вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении села Ленинское на юге Республики: применялись гранатометы, выпущено четыре боеприпаса.

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6 марта украинские подразделения в общей сложности четыре раза открывали огонь по территории ДНР на донецком и мариупольском направлениях. Был ранен осколками житель поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка.