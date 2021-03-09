Он отметил, что в России из-за ее истории есть три четкие идеологических группы, которые друг с другом почти не общаются.
Первая группа — это левые патриоты, коммунисты, которые одобряют все, что было в Советском Союзе.
Вторая группа — это патриоты не советские, которые хотят вместо Дзержинского памятник Александру Невскому, православие, воспоминания о репрессиях. И третья группа — это прозападные либералы.
«Понятно, откуда взялись все эти три группы при той истории, которая у нас была, но заставить их вместе исповедовать одно учение можно только грубейшим насилием, повторив какую-нибудь революцию 17 года», — подчеркнул Бабич.
Он напомнил, что в России стоят памятники советским персонажам, можно читать просоветские книги и газеты и точно так же можно читать антисоветские книги и газеты, стоят памятники и антисоветским персонажам, включая белых генералов.
«Этим мы отличаемся от Соединенных Штатов Америки, где рушат памятники героям гражданской войны. У нас действительно есть свобода, у нас даже есть украинские националисты, которые открыто говорят», — подчеркнул Бабич.