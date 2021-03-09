Единой идеологии у России нет и в ближайшее время не будет, и не только потому, что это запрещено конституцией 1993 года, которая в этой части не была пересмотрена, сказал обозреватель портала ИноСМИ Дмитрий Бабич в эфире Украина.ру

Неменский: на Украине неизбежен информационный и идеологический террор © РИА Новости, Владимир Трефилов

Первая группа — это левые патриоты, коммунисты, которые одобряют все, что было в Советском Союзе.

Вторая группа — это патриоты не советские, которые хотят вместо Дзержинского памятник Александру Невскому, православие, воспоминания о репрессиях. И третья группа — это прозападные либералы.

«Понятно, откуда взялись все эти три группы при той истории, которая у нас была, но заставить их вместе исповедовать одно учение можно только грубейшим насилием, повторив какую-нибудь революцию 17 года», — подчеркнул Бабич.

Он напомнил, что в России стоят памятники советским персонажам, можно читать просоветские книги и газеты и точно так же можно читать антисоветские книги и газеты, стоят памятники и антисоветским персонажам, включая белых генералов.

«Этим мы отличаемся от Соединенных Штатов Америки, где рушат памятники героям гражданской войны. У нас действительно есть свобода, у нас даже есть украинские националисты, которые открыто говорят», — подчеркнул Бабич.