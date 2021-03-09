Идею об интеграции двух стран Лукашенко назвал «абсолютно ненужной» и заявил, что Россия и Белоруссия будут сильнее как независимые государства, а не как единое образование.
• 00:30 — почему Лукашенко выступил против объединения России и Белоруссии;
• 02:23 — почему Россия отказывается общаться с белорусской оппозицией;
• 03:37 — хотят ли белорусы интеграции с Россией;
• 05:02 — есть ли в Белоруссии пророссийская оппозиция;
• 07:16 — позиция России по отношению к ситуации в Белоруссии;
• 09:40 — общеобразовательный процесс между Россией и Белоруссией;
• 12:40 — почему белорусская оппозиция проиграла;
• 17:05 — проблемы белорусской оппозиции;
• 19:25 — какой политический курс в отношении Белоруссии нужен России?