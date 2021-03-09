Политолог Богдан Безпалько объяснил, почему Александр Лукашенко выступил против объединения Белоруссии и России в одно государство

РФ может перестать поддерживать Лукашенко — Безпалько © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

• 00:30​ — почему Лукашенко выступил против объединения России и Белоруссии;

• 02:23​ — почему Россия отказывается общаться с белорусской оппозицией;

• 03:37​ — хотят ли белорусы интеграции с Россией;

• 05:02​ — есть ли в Белоруссии пророссийская оппозиция;

• 07:16​ — позиция России по отношению к ситуации в Белоруссии;

• 09:40​ — общеобразовательный процесс между Россией и Белоруссией;

• 12:40​ — почему белорусская оппозиция проиграла;

• 17:05​ — проблемы белорусской оппозиции;

• 19:25​ — какой политический курс в отношении Белоруссии нужен России?