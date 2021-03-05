Посмотрев передачу, вы узнаете:
- законопроект о коллаборационизме: посадят ли украинцев за связь с Россией;
- кого первым посадят за связь с Россией;
- предреволюционная ситуация в Армении: что дальше.
Напомним, группа депутатов правящей на Украине партии «Слуга народа» зарегистрировала два законопроекта об уголовной ответственности за коллаборационизм. В случае их принятия тюремный срок можно будет получить за «поддержку» и «сотрудничество» с Россией, а также за «отрицание вооруженной агрессии против Украины».
Кроме того, протесты в Ереване продолжаются на протяжении нескольких дней. Оппозиция требует отставки премьера Никола Пашиняна, который вступил в конфликт с Генштабом и инициировал увольнение его руководства.