В новом выпуске программы «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко спрогнозировал последствия принятия законопроекта о коллаборационизме, а также затронул политическую ситуацию в Армении

Посмотрев передачу, вы узнаете:

законопроект о коллаборационизме: посадят ли украинцев за связь с Россией;

кого первым посадят за связь с Россией;

предреволюционная ситуация в Армении: что дальше.

Напомним, группа депутатов правящей на Украине партии «Слуга народа» зарегистрировала два законопроекта об уголовной ответственности за коллаборационизм. В случае их принятия тюремный срок можно будет получить за «поддержку» и «сотрудничество» с Россией, а также за «отрицание вооруженной агрессии против Украины».

Кроме того, протесты в Ереване продолжаются на протяжении нескольких дней. Оппозиция требует отставки премьера Никола Пашиняна, который вступил в конфликт с Генштабом и инициировал увольнение его руководства.