Специально для зрителей YouTube-канала Украина.ру мы подготовили подборку самых интересных выпусков, вышедших на канале за последние 7 дней

Вы увидите актуальные интервью, новостную аналитику, специальные репортажи, а также постоянные форматы, вышедшие на этой неделе.

Это в том числе программа «Ищенко о главном» и прямой эфир с историком и радиоведущим Арменом Гаспаряном.