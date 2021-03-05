В прямом эфире YouTube-канала издания Украина.ру политолог Армен Гаспарян комментирует обострение русофобии на Украине

Задавайте эксперту свои вопросы в комментариях на YouTube.

По мнению Гаспаряна, Киев, чтобы удержать падающий рейтинг власти, просто старается делать то, что всегда хорошо получалось, — обвинять во всем Россию.

На днях депутаты от «Слуги народа» зарегистрировали два законопроекта об уголовной ответственности за коллаборационизм. В случае их принятия тюремный срок можно будет получить за «поддержку» и «сотрудничество» с Россией, а также за «отрицание вооруженной агрессии против Украины».

«Коллаборантам» грозит запрет занимать государственные должности сроком на 15 лет. Помимо этого, в законопроекте предусмотрены и другие формы ответственности, в том числе и уголовные наказания.