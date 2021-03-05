В пятницу, 5 марта, в 17:00 по московскому времени в прямом эфире журналисты из Москвы и Киева начинают обсуждать самые острые темы

Украинская власть вступила в жёсткий конфликт с журналистским сообществом. Закрыты четыре телеканала, четыре сотни интернет-сайтов, усилилось давление на телеграм-каналы. Речь зашла и о том, чтобы сделать уголовно наказуемым деянием всяческое общение с российскими СМИ. И в то же время резко активизировалось пропагандистское телевещание Украины на территорию Донбасса и Крыма.

К чему готовится и что планирует команда Зеленского?

Эти темы обсудят в прямом эфире журналисты издания Украина.ру (Москва) и КРТ (Киев).