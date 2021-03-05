Украинская власть вступила в жёсткий конфликт с журналистским сообществом. Закрыты четыре телеканала, четыре сотни интернет-сайтов, усилилось давление на телеграм-каналы. Речь зашла и о том, чтобы сделать уголовно наказуемым деянием всяческое общение с российскими СМИ. И в то же время резко активизировалось пропагандистское телевещание Украины на территорию Донбасса и Крыма.
К чему готовится и что планирует команда Зеленского?
Эти темы обсудят в прямом эфире журналисты издания Украина.ру (Москва) и КРТ (Киев).