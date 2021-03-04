4 марта 2021 года исполняется год с момента начала работы нового состава Кабинета министров во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. За его назначение проголосовали 291 депутатов при необходимых 226.
Посмотрев видео, вы узнаете:
- когда и почему Шмыгать может быть отправлен в отставку;
- как оценивают эффективность работы Кабмина в борьбе с коронавирусом;
- повышение тарифов — ошибка Кабмина;
- повысит ли украинское правительство зарплаты учителям и медикам в 2021 году;
- влияет ли Кабмин на сотрудничество Украины и МВФ;
- кого из украинских министров нужно уволить из Кабмина, а кто за год показал хороший результат работы.