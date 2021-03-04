Правительственный квартал. Как друзья Зеленского укрепились во власти
Правительственный квартал. Как друзья Зеленского укрепились во власти
© commons.wikimedia.org, Vadim Chuprina
4 марта 2021 года исполняется год с момента начала работы нового состава Кабинета министров во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. За его назначение проголосовали 291 депутатов при необходимых 226.

Посмотрев видео, вы узнаете:

 

  • когда и почему Шмыгать может быть отправлен в отставку;
  • как оценивают эффективность работы Кабмина в борьбе с коронавирусом;
  • повышение тарифов — ошибка Кабмина;
  • повысит ли украинское правительство зарплаты учителям и медикам в 2021 году;
  • влияет ли Кабмин на сотрудничество Украины и МВФ;
  • кого из украинских министров нужно уволить из Кабмина, а кто за год показал хороший результат работы. 

 