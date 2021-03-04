В 19-м выпуске спецпроекта «Донбасс: Минский процесс» ведущие YouTube-канала издания Украина.ру обсудили очередное обострение в Донбассе

— 00:40​ Почему нарушается перемирие? Обстановка накаляется: ЛНР обвинила Киев в усилении военной агрессии © Facebook, Операція об'єднаних сил

— 04:05​ США выделят Вооруженным силам Украины еще 125 млн долларов в рамках нового пакета военной помощи: к чему готовится Украина?

— 09:13​ О новых санкциях, введенных Джо Байденом против РФ из-за Донбасса.

— 14:24​ «Дом»: о чем вещает украинский государственный канал для Донбасса и Крыма?

— 23:50​ Как жители Донбасса, имеющие гражданство РФ, будут голосовать на грядущих выборах в Госдуму?

Ранее экс-президент Украины, председатель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина остаётся сторонником выполнения Минских соглашений, а также договорённостей, принятых в «нормандском формате», однако не исключил, что «в определённой степени» перемирие будет нарушаться.

3 марта Народной милиции Донецкой Народной Республики разрешили открывать огонь на подавление огневых точек Вооруженных сил Украины.