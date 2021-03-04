— 00:40 Почему нарушается перемирие?
— 04:05 США выделят Вооруженным силам Украины еще 125 млн долларов в рамках нового пакета военной помощи: к чему готовится Украина?
— 09:13 О новых санкциях, введенных Джо Байденом против РФ из-за Донбасса.
— 14:24 «Дом»: о чем вещает украинский государственный канал для Донбасса и Крыма?
— 23:50 Как жители Донбасса, имеющие гражданство РФ, будут голосовать на грядущих выборах в Госдуму?
Ранее экс-президент Украины, председатель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина остаётся сторонником выполнения Минских соглашений, а также договорённостей, принятых в «нормандском формате», однако не исключил, что «в определённой степени» перемирие будет нарушаться.
3 марта Народной милиции Донецкой Народной Республики разрешили открывать огонь на подавление огневых точек Вооруженных сил Украины.