Политтехнолог Алексей Цветков рассказал, для чего на Украине хотят принять закон о наказании за так называемый коллаборационизм

— Против кого направлен законопроект о коллаборационизме?

— Что изменится после принятия закона о коллаборационизме?

— Нарушает ли данный законопроект Конституцию Украины?

— Для каких целей «Слуга народа» и «Нацкорпус» написали этот законопроект?

— Украина идет по пути Прибалтики?

— Украина готовится к войне с Донбассом.

Напомним, депутаты от «Слуги народа» зарегистрировали два законопроекта об уголовной ответственности за коллаборационизм. В случае их принятия тюремный срок можно будет получить за «поддержку» и «сотрудничество» с Россией, а также за «отрицание вооруженной агрессии против Украины».

Инициатива предусматривает запрет для «коллаборантов» занимать государственные должности сроком на 15 лет. Помимо этого, в законопроекте предусмотрены и другие формы ответственности, в том числе и уголовные наказания.