Эксперт Российского Совета по международным делам Алексей Наумов объяснил, за что население бывших советских республик должно быть благодарно Михаилу Горбачеву

Как Горбачев спас Украину, оставив ей Крым © РИА Новости, Юрий Абрамочкин | Перейти в фотобанк Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет. Горбачевский период в истории закончился распадом Советского Союза в 1991-м. Михаил Горбачев стал последним и самым неоднозначным, согласно общественному мнению, правителем СССР.

• 01:25​ — почему Россия и русские, по мнению эксперта, выиграли от распада СССР;

• 03:05​ — какой вклад внес Михаил Горбачев в распад СССР;

• 06:18​ — кто виновен в межнациональных конфликтах на постсоветском пространстве;

• 08:00​ — бездействие Горбачева после подписания Беловежского соглашения;

• 10:44​ — почему часть населения считает Горбачева предателем;

• 14:00​ — почему люди ностальгируют по временам Советского Союза?