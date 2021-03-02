Второго марта Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет. Горбачевский период в истории закончился распадом Советского Союза в 1991-м. Михаил Горбачев стал последним и самым неоднозначным, согласно общественному мнению, правителем СССР.
• 01:25 — почему Россия и русские, по мнению эксперта, выиграли от распада СССР;
• 03:05 — какой вклад внес Михаил Горбачев в распад СССР;
• 06:18 — кто виновен в межнациональных конфликтах на постсоветском пространстве;
• 08:00 — бездействие Горбачева после подписания Беловежского соглашения;
• 10:44 — почему часть населения считает Горбачева предателем;
• 14:00 — почему люди ностальгируют по временам Советского Союза?