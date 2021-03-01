Политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин рассказал, для чего Зеленский хочет уничтожить украинскую оппозицию

— Причины давления власти на «Оппозиционную платформу — За жизнь»;

— почему Зеленский не выполняет свои предвыборные обещания, и какие последствия для населения от политических решений Зеленского;

— зачем Зеленский пытается уничтожить оппозицию;

— доверяют ли украинцы Медведчуку и хотят ли они мира на Донбассе;

— приговор Стерненко: каковы истинные мотивы власти;

— кто стоит за решением Зеленского объявить войну оппозиции;

— политические перспективы жены Медведчука Оксаны Марченко;

— кто распространяет слухи о расколе внутри «Оппозиционной платформы — За жизнь».