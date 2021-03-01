— Причины давления власти на «Оппозиционную платформу — За жизнь»;
— почему Зеленский не выполняет свои предвыборные обещания, и какие последствия для населения от политических решений Зеленского;
— зачем Зеленский пытается уничтожить оппозицию;
— доверяют ли украинцы Медведчуку и хотят ли они мира на Донбассе;
— приговор Стерненко: каковы истинные мотивы власти;
— кто стоит за решением Зеленского объявить войну оппозиции;
— политические перспективы жены Медведчука Оксаны Марченко;
— кто распространяет слухи о расколе внутри «Оппозиционной платформы — За жизнь».