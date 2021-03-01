Телемост с Ереваном — на связи руководитель общественной организации «Царьград Армения» Микаэль Бадалян

В середине минувшей недели президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна подписал указ об увольнении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении.

Ранее Хачатрян поставил под сомнение слова Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе «ракеты "Искандер" не взорвались или взорвались лишь на 10%».

На следующий день Главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Пашиняна и правительства.

Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Саркисян не стал увольнять главу Главного штаба, после этого премьер снова подал ходатайство.