Выкрикивая оскорбления в адрес генерального прокурора Ирины Венедиктовой, в частности, ее называли «чумой» и «ящерицей», радикалы забросали здание Офиса генпрокурора пиротехникой. Полиция не реагировала на действия ультраправых.
Ранее Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы, признав виновным в похищении депутата Сергея Щербича, а также в пытках народного избранника и вымогательстве.
Неонациста взяли под стражу в зале суда, у которого собрались другие неонацисты, запалившие покрышки в поддержку радикала.
В 2015 году в полицию заявил о похищении и пытках депутат Коминтерновского поселкового совета Сергей Щербич, назвав главарем похитителей Стерненко.
Депутата избивали дубинкой, сдавливали ему пальцы плоскогубцами, в спину и ноги несколько раз стреляли из травматического пистолета.
Кроме того, в 2018 году в Одессе Стерненко убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула.
Стерненко заявил, что защищался, однако нанес смертельный удар раненому Кузнецову ножом в спину, когда тот от него убегал и не представлял для него опасности. Также он снимал умирающего на видео и вел стрим.
Подозрение националисту предъявили только в 2020 году. В его защиту выступил целый ряд депутатов Рады. Дело об убийстве до сих пор не дошло до суда.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.