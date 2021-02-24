Депутат Верховной Рады 4-7 созывов Олег Царев рассказал Украине.ру об особенностях дела Сергея Стерненко, в частности, о том, почему ждали столько лет, но посадили его именно сейчас, а также как такой человек, как Стерненко, стал одной из икон нынешних протестов против Зеленского

Напомним, Приморский районный суд Одессы признал экс-главу одесской ячейки «Правого сектора» (деятельность организации запрещена в РФ) Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. После этого около двух тысяч сторонников Стерненко устроили акцию протеста у Офиса президента, где вступили в стычки с полицией. В схватках с праворадикалами, которые применяли баллончики со слезоточивым газом, пострадали 27 стражей порядка. В полицию доставили 24 наиболее активных участников акции, которых после дачи объяснений отпустили.