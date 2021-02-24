Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин 24 февраля прокомментировал итоги заседания СНБО Украины, возможное будущее Владимира Зеленского и ползучий государственный переворот, который сейчас, по мнению эксперта, происходит на Украине

Золотарев рассказал, в чем смысл санкций СНБО Украины © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Кроме того, в список попали трое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко, а также Наталья Лавренюк, которую СМИ называют гражданской женой члена ОПЗЖ Тараса Козака. Последний оказался под санкциями в результате решения СНБО от 2 февраля.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции вводятся на все имущество, которое есть у Медведчука. Он и его супруга не имеют права его продавать, закладывать и пользоваться им. Также Данилов сообщил о «секретном» решении по ситуации в Донбассе. Он заявил, что украинские командиры имеют право открывать огонь на линии соприкосновения в том случае, если считают, что жизням их подчиненных угрожает опасность.