Журналисты Украина.ру узнали у киевлян, что значит для них 23 февраля и считают ли они этот день праздником

Празднование 23 февраля как Дня защитника отечества отменил Петр Порошенко в августе 2014 года, заявив, что теперь Украина будет чествовать своих защитников.

В 2015 году этот праздник перенесли на 14 октября — праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Она считается покровительницей запорожского казачества.

Кроме того, 14 октября — дата создания УПА (запрещенной в РФ организации). Сторонники этого решения убеждены, что оно не только является частью процесса декоммунизации, но и удовлетворяет желание отдалиться от российских традиций. Однако это нововведение было воспринято украинцами неоднозначно.

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