По мнению Ищенко, идеологический раскол в украинском обществе стал причиной Евромайдана, а не его следствием.
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