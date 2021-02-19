В новом выпуске программы «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему украинская политическая элита допустила госпереворот в 2014 году

Как это было 19 февраля 2014 года: передышка перед госпереворотом на Украине © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

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