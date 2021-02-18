Как Янукович «украл» Музей Майдана: куда пропали деньги на мемориал погибшим в феврале 2014 года
Как Янукович «украл» Музей Майдана: куда пропали деньги на мемориал погибшим в феврале 2014 года
© maidanmuseum.org
В двадцатых числах февраля 2014 года на Украине произошёл государственный переворот.

Незадолго до этого, 21 февраля, между экс-президентом страны Виктором Януковичем и лидерами Майдана было заключено соглашение, которое также было подписано дипломатическими представителями Польши, Германии и Франции.

На следующий день вооружённые боевики захватили правительственный квартал Киева, Виктор Янукович сбежал, а Верховная Рада Украины приняла ряд неконституционных решений.

Посмотрев это видео, вы узнаете:

 

  • как США и ЕС создавали и работали над геополитическим проектом "Украина";
  • последствия Евромайдана: как события семилетней давности влияют на сегодняшний день; 
  • что положительного принес Евромайдан для Украины;
  • что изменилось бы на Украине, если бы команда Януковича осталась у власти в 2014 году;
  • почему украинская власть везде пытается найти "русский след" и "агентов Кремля";
  • что Украина заплатила за безвизовый режим с ЕС;
  • Евромайдан усилил идеологические противоречия в обществе;
  • чему Евромайдан научил Украину;
  • почему не стоит идеализировать времена Януковича;
  • как Евромайдан повлиял на силовые структуры Украины;
  • итоги Евромайдана: как изменилась страна за семь лет.

 