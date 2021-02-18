Политолог Андрей Мишин в эфире Youtube-канала Украина.ру рассказал о последствиях Евромайдана за последние семь лет

Как Янукович «украл» Музей Майдана: куда пропали деньги на мемориал погибшим в феврале 2014 года © maidanmuseum.org

Незадолго до этого, 21 февраля, между экс-президентом страны Виктором Януковичем и лидерами Майдана было заключено соглашение, которое также было подписано дипломатическими представителями Польши, Германии и Франции.

На следующий день вооружённые боевики захватили правительственный квартал Киева, Виктор Янукович сбежал, а Верховная Рада Украины приняла ряд неконституционных решений.

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