В двадцатых числах февраля 2014 года на Украине произошёл государственный переворот.
Незадолго до этого, 21 февраля, между экс-президентом страны Виктором Януковичем и лидерами Майдана было заключено соглашение, которое также было подписано дипломатическими представителями Польши, Германии и Франции.
На следующий день вооружённые боевики захватили правительственный квартал Киева, Виктор Янукович сбежал, а Верховная Рада Украины приняла ряд неконституционных решений.
Посмотрев это видео, вы узнаете:
- как США и ЕС создавали и работали над геополитическим проектом "Украина";
- последствия Евромайдана: как события семилетней давности влияют на сегодняшний день;
- что положительного принес Евромайдан для Украины;
- что изменилось бы на Украине, если бы команда Януковича осталась у власти в 2014 году;
- почему украинская власть везде пытается найти "русский след" и "агентов Кремля";
- что Украина заплатила за безвизовый режим с ЕС;
- Евромайдан усилил идеологические противоречия в обществе;
- чему Евромайдан научил Украину;
- почему не стоит идеализировать времена Януковича;
- как Евромайдан повлиял на силовые структуры Украины;
- итоги Евромайдана: как изменилась страна за семь лет.