Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко в эфире YouTube-канала Украина.ру подвел итоги семи лет после победы Евромайдана 2014 года

«Украину специально ввергли в хаос для того, чтобы воспитать новое поколение и пойти войной на Россию. Сильное государство Россия Соединенным Штатам не нужно», — подчеркнул Журавко.

Просто о сложном. Что произошло с «Небесной сотней» на Евромайдане?

В документе события в центре столицы, именуемые в стране «революцией достоинства», названы одним из ключевых моментов формирования украинского государства.

При этом законно избранный четвертый президент Украины Виктор Янукович обвиняется в подрыве национальных интересов якобы при поддержке России.