«Украину специально ввергли в хаос для того, чтобы воспитать новое поколение и пойти войной на Россию. Сильное государство Россия Соединенным Штатам не нужно», — подчеркнул Журавко.
17 февраля Верховная рада приняла постановление с заявлением, приуроченным к седьмой годовщине событий на киевском «Майдане».
В документе события в центре столицы, именуемые в стране «революцией достоинства», названы одним из ключевых моментов формирования украинского государства.
При этом законно избранный четвертый президент Украины Виктор Янукович обвиняется в подрыве национальных интересов якобы при поддержке России.