Как самые влиятельные олигархи Украины продолжают делить страну? Политические репрессии на Украине продолжаются 7 лет: как с ними быть?
Об этом и многом другом в интервью рассказал Руслан Коцаба.
В среду, 17 февраля, Верховная Рада приняла постановление с заявлением, приуроченным к седьмой годовщине событий на киевском Майдане.
В документе события в центре столицы, именуемые в стране "революцией достоинства", названы одним из ключевых моментов формирования украинского государства, а экс-президент Виктор Янукович обвиняется в подрыве национальных интересов якобы при поддержке России.