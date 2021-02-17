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Журналист, общественный деятель Руслан Коцаба в эфире YouTube-канала Украина.ру подвел итоги Евромайдана по истечении 7 лет

Как самые влиятельные олигархи Украины продолжают делить страну? Политические репрессии на Украине продолжаются 7 лет: как с ними быть?

Об этом и многом другом в интервью рассказал Руслан Коцаба. Руслан Коцаба: Майдану может радоваться лишь тот, кто прорвался к кормушке © Facebook, Руслан Коцаба

В среду, 17 февраля, Верховная Рада приняла постановление с заявлением, приуроченным к седьмой годовщине событий на киевском Майдане.

В документе события в центре столицы, именуемые в стране "революцией достоинства", названы одним из ключевых моментов формирования украинского государства, а экс-президент Виктор Янукович обвиняется в подрыве национальных интересов якобы при поддержке России.