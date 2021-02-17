В Киеве сотрудники «Укрзализницы» вышли на митинг под Кабмином с требованием отставки главы компании Владимира Жмака. Протестующие заявляют, что из-за нынешней критической ситуации 30 тысяч работников могут быть уволены

Эксперт рассказал, что происходит с «Укрзализныцей» Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей выступает против принятого решения о сокращении в локомотивных депо на Юго-Западной железной дороге. Протестные настроения в «Укрзализнице» начались давно. Люди недовольны маленькими зарплатами. Помощник машиниста получает до 9-10 тысяч гривен (около 25 тысяч рублей), оператор пескосушильной установки — порядка 4,5 тысячи гривен (около 15 тысяч рублей).