Руководство «Укрзализницы» ранее запланировало массовое сокращение около 30 тысяч сотрудников компании.
Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей выступает против принятого решения о сокращении в локомотивных депо на Юго-Западной железной дороге.
Протестные настроения в «Укрзализнице» начались давно. Люди недовольны маленькими зарплатами.
Помощник машиниста получает до 9-10 тысяч гривен (около 25 тысяч рублей), оператор пескосушильной установки — порядка 4,5 тысячи гривен (около 15 тысяч рублей).