Глава Комсомола Украины Михаил Кононович в интервью Украина.ру объяснил, почему активизировались националисты в Киеве

Понесет ли экс-нардеп от неонацистской партии «Свобода» наказание за поножовщину в кафе из-за русского языка?

На каких тезисах, кроме националистических, киевские власти могут объединить страну?

«Глобальная неонацистская сеть»: почему американские СМИ озаботились разгулом ультраправых на Украине © РИА Новости, Павел Пахоменко | Перейти в фотобанк

Напомним, 14 февраля бывший нардеп от «Свободы» напал на посетителя кафе из-за спора о русском языке. Инцидент произошел в заведении «Альфредо», расположенном на бульваре Дружбы народов.

Экс-нардеп и его приятель пришли в кафе выпившими. В какой-то момент Гелевей подошел к официантке и начал высказывать ей свое недовольство из-за того, что та разговаривала с посетителями на русском языке.

За девушку заступился один из посетителей. «Свободовец» с другом переключились на него. Спор перерос в поножовщину: товарищ Гелевея достал нож, вместе с экс-нардепом они зажали своего противника в углу помещения.

Прямо в кафе, где отдыхали киевляне, мужчине нанесли резаные раны.