Понесет ли экс-нардеп от неонацистской партии «Свобода» наказание за поножовщину в кафе из-за русского языка?
На каких тезисах, кроме националистических, киевские власти могут объединить страну?
Эти и другие темы обсудили в студии нашего издания. Подробнее — на видео.
Напомним, 14 февраля бывший нардеп от «Свободы» напал на посетителя кафе из-за спора о русском языке. Инцидент произошел в заведении «Альфредо», расположенном на бульваре Дружбы народов.
Экс-нардеп и его приятель пришли в кафе выпившими. В какой-то момент Гелевей подошел к официантке и начал высказывать ей свое недовольство из-за того, что та разговаривала с посетителями на русском языке.
За девушку заступился один из посетителей. «Свободовец» с другом переключились на него. Спор перерос в поножовщину: товарищ Гелевея достал нож, вместе с экс-нардепом они зажали своего противника в углу помещения.
Прямо в кафе, где отдыхали киевляне, мужчине нанесли резаные раны.