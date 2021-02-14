Также обратили внимание на проблемы, с которыми сталкивается гражданское население Донбасса при прохождении КПВВ с Украиной и на противоречивые моменты доктрины «Русский Донбасс».
В конце января в Донецке прошел форум «Русский Донбасс», по итогам которого была принята доктрина с одноименным названием. Основной ее посыл — интеграция ЛДНР с Россией.
В мероприятии приняли участие 400 гостей, в том числе глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, депутаты Госдумы Андрей Козенко и Казбек Тайсаев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, а также российский военный журналист и телеведущий Роман Бабаян.