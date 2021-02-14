В 17-м выпуске спецпроекта «Донбасс: Минский процесс» мы с политологом Денисом Денисовым поговорили о визите президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс с послами G7 и о возобновившихся обстрелах и заявлениях украинских политиков касательно боевых действий

Глава ДНР раскрыл содержание доктрины «Русский Донбасс» © из личного архива Дениса Пушилина

В конце января в Донецке прошел форум «Русский Донбасс», по итогам которого была принята доктрина с одноименным названием. Основной ее посыл — интеграция ЛДНР с Россией.

В мероприятии приняли участие 400 гостей, в том числе глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, депутаты Госдумы Андрей Козенко и Казбек Тайсаев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, а также российский военный журналист и телеведущий Роман Бабаян.