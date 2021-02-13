В новом выпуске программы «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко рассказал об итогах Всебелорусского народного собрания

— 00:17 Решит ли Всебелорусское народное собрание политический кризис в Белоруссии?

— 15:20 Чего хочет Россия для Белоруссии?

— 19:30 Чем опасна современная эпоха турбулентности?

— 23:21 Как возник коронавирус, или почему теория заговора бездоказательна?

Лукашенко: Проект новой конституции вынесут на референдум © president.gov.by Александр Лукашенко. В своей речи лидер Белоруссии заявил, что проект новой конституции будет вынесен на референдум в начале 2022 года.

Также Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание должно стать конституционным органом и стабилизатором на переходный период при смене власти. Напомним, в Минске на Всебелорусское народное собрание приехали 2,4 тыс. человек со всей страны.