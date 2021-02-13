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11 февраля на Всебелорусском народном собрании выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В своей речи лидер Белоруссии заявил, что проект новой конституции будет вынесен на референдум в начале 2022 года.
Также Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание должно стать конституционным органом и стабилизатором на переходный период при смене власти. Напомним, в Минске на Всебелорусское народное собрание приехали 2,4 тыс. человек со всей страны.