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В пятницу, 12 февраля, Всебелорусское народное собрание продолжило свою работу.
В этот раз на собрании примут итоговую резолюцию и обращение к соотечественникам. 11 февраля, в первый день работы VI Всебелорусского народного собрания, с докладом выступил Александр Лукашенко и обозначил свое видение дальнейшего развития страны. Его выступление длилось более четырех часов.