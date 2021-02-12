В прямом эфире вместе с политологом, историком и радиоведущим Арменом Гаспаряном подведем итоги первого дня Всебелорусского народного собрания

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В пятницу, 12 февраля, Всебелорусское народное собрание продолжило свою работу.

В этот раз на собрании примут итоговую резолюцию и обращение к соотечественникам. 11 февраля, в первый день работы VI Всебелорусского народного собрания, с докладом выступил Александр Лукашенко и обозначил свое видение дальнейшего развития страны. Его выступление длилось более четырех часов.