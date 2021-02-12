В новом выпуске программы "Утро на Украина.ру" вы узнаете:

— Почему в России отмечают День святого Валентина, а не День Петра и Февронии?

— История любви: они нашли друг друга спустя 54 года после разлуки. (ВИДЕО)

— Падение рождаемости: что изменилось в обществе? Почему в семьях отсутствует мотивация рожать детей?

— Владимир Путин о демографических проблемах в России. (ВИДЕО)

— Почему рушатся семьи: главные причины разводов.

— Оксана Давлетова в одиночку воспитывает троих детей с ДЦП. (ВИДЕО)

— Массовая миграция из ЛДНР: причины и последствия.

— Преподают ли украинский язык в школах ЛДНР?

— Анна Ревякина читает стихотворение "А что завтра будет с нами".