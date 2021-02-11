Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не доказана и «украинцы — не кролики», чтобы прививать их этим препаратом.
Между тем научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%.