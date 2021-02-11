Политолог Ростислав Ищенко рассказал, сможет ли Украина победить COVID-19 без российской вакцины

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не доказана и «украинцы — не кролики», чтобы прививать их этим препаратом.

Месть китайского дракона: почему Украина остается без вакцины © REUTERS, homas Peter/File Photo

В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%.