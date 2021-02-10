Киевский публицист Дмитрий Скворцов 10 февраля в интервью для YouTube-канала издания Украина.ру рассказал, стоит ли ждать религиозному миру на Украине очередных потрясений

Украина.ру на Youtube Чаленко обсудил с экспертами судьбу Союзного государства России и Белоруссии — видео