В начале месяца стало известно о вступлении в силу решения СНБО о применении санкций против нескольких телеканалов: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. Они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».
На тарифах и закрытии каналов власть Владимира Зеленского не остановится и примется за церковь? Узнаете в интервью.