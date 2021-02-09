Военный корреспондент, журналист информационного агентства News Front Катерина Катина в эфире Украина.ру с Александром Чаленко рассказала, каким образом из донецкой фотомодели перевоплотилась в военного корреспондента

Обострение на Донбассе: что дальше? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Вспомнила и о погибшем главе ДНР Александре Захарченко, а также о том, каким был полевой командир ДНР Михаил Толстых ("Гиви").

Рассказала о нынешнем главе ДНР Денисе Пушилине, а также о первом премьере республики Александре Бородае.

Посмотрев интервью, вы также узнаете о родителях Катерины и о том, как они относились к тому, что их дочь на фронте, и еще много интересных подробностей о жизни современного Донбасса.