Она также поведала, как пыталась записаться в ополчение, как проходила подготовка к встрече "поезда дружбы" и как она впервые оказалась в окопе и под обстрелом.
Вспомнила и о погибшем главе ДНР Александре Захарченко, а также о том, каким был полевой командир ДНР Михаил Толстых ("Гиви").
Рассказала о нынешнем главе ДНР Денисе Пушилине, а также о первом премьере республики Александре Бородае.
Посмотрев интервью, вы также узнаете о родителях Катерины и о том, как они относились к тому, что их дочь на фронте, и еще много интересных подробностей о жизни современного Донбасса.