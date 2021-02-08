Люди протестуют возле конгрессно-выставочного центра «Парковый», где сегодня начался всеукраинский форум «Украина 30», который открыл президент Владимир Зеленский.
Участники митинга в Киеве выступают против закрытия телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина». На плакатах протестующих, в частности, написано: «Вместо коррупции Зе закрыл каналы», «Ким Чен Зе», «Конец свободы слова».
В «Национальном корпусе» сообщили, что они также участвуют в митинге, чтобы не позволить партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в которую входит владелец каналов Тарас Козак, дестабилизировать ситуацию.