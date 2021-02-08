В Киеве 8 февраля проходит акция протеста из-за закрытия телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK

У здания редакции NewsOne побывали члены «Нацкорпуса» © vesti.ua/Telegram Владимир Зеленский.

Участники митинга в Киеве выступают против закрытия телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина». На плакатах протестующих, в частности, написано: «Вместо коррупции Зе закрыл каналы», «Ким Чен Зе», «Конец свободы слова».

В «Национальном корпусе» сообщили, что они также участвуют в митинге, чтобы не позволить партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в которую входит владелец каналов Тарас Козак, дестабилизировать ситуацию.