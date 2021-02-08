Политолог Дмитрий Болкунец рассказал, чего стоит ждать от Всебелорусского народного собрания и почему Москва будет тщательно следить за выступлением Лукашенко на ВНС

Напомним, 11 февраля в Минске начнет работу Всебелорусское народное собрание.

Одновременно с этим на этой неделе белорусская оппозиция попытается вернуть протестующих на улицы. В соцсетях белорусов призывают 11 и 12 февраля выходить на протесты, поскольку, по мнению оппозиционеров, Всебелорусское народное собрание является нелегитимным.

Первое Всебелорусское народное собрание состоялось в 1996 году. По его итогам Белоруссия провела референдум по поправкам к конституции, в результате чего были существенно расширены права президента и исполнительной власти.

В этот раз участники собрания рассмотрят основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии до 2025 года. Также ранее Александр Лукашенко заявлял, что на собрании будет объявлено о сроках референдума по вопросу новой Конституции. По словам белорусского лидера, до конца 2021 года будет готов проект новой Конституции.