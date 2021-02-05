Главный редактор радиостанции «Говорит Москва», телеведущий Роман Бабаян в студии Украина.ру вместе с корреспондентом Украина.ру Александром Чаленко подвел итоги форума «Русский Донбасс», в котором принял личное участие

Русский Донбасс заявил о себе как об исконно российской территории © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Роман Бабаян рассказал, почему не смог посетить Донбасс во время активных боевых действий и по какой причине не собирается идти в Госдуму.

28-29 января в Донецке прошел форум «Русский Донбасс», по итогам которого была принята доктрина с одноименным названием. Основной ее посыл — интеграция самопровозглашенных ЛДНР с Россией.

В мероприятии приняли участие 400 гостей, в том числе глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, два депутата Государственной Думы: Андрей Козенко и Казбек Тайсаев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, а также российский военный журналист и телеведущий Роман Бабаян.