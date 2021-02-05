Помимо того, что обсуждалось на форуме, Роман Бабаян рассказал, почему не смог посетить Донбасс во время активных боевых действий и по какой причине не собирается идти в Госдуму.
28-29 января в Донецке прошел форум «Русский Донбасс», по итогам которого была принята доктрина с одноименным названием. Основной ее посыл — интеграция самопровозглашенных ЛДНР с Россией.
В мероприятии приняли участие 400 гостей, в том числе глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, два депутата Государственной Думы: Андрей Козенко и Казбек Тайсаев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, а также российский военный журналист и телеведущий Роман Бабаян.